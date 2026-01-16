Mayın tehdidine karşı Karadeniz’de ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından teşkil edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubunun eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirtti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"14-15 Ocak 2026'da, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından teşkil edilen MCM Black Sea Görev Grubunun 8'inci aktivasyon faaliyetleri kapsamında, sancak gemisi 'TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi' ve mayın avlama gemisi 'TCG Ayvalık', diğer MCM Black Sea unsurlarıyla birlikte Burgaz/Bulgaristan açıklarında eğitimler icra etti."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”