Motosikletten düşüp ölen sürücünün çalan telefonuna cevap veremediler
Antalya’da alt geçitte kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp başını refüje çarpan Mert Tiryakioğlu (23), hayatını kaybetti. Tiryakioğlu’nun çalan cep telefonuna kimse cevap veremezken, haberi alıp olay yerine gelen yakınlarını ise polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki Güllük Altgeçidi'nde meydana geldi. Mert Tiryakioğlu'nun kontrolünü kaybettiği 07 BHF 302 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada başı refüje çarpan Tiryakioğlu, yaklaşık 20 metre savruldu. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Tiryakioğlu'nun cansız bedeni yol üzerindeyken, ısrarla ablasının aradığı cep telefonuna kimse cevap veremedi. Bu sırada olay yerine gelen Tiryakioğlu'nun bir yakını, telefonla yakınlarını arayarak acı haberi ‘Başımız sağ olsun' diyerek verdi. Haberi alan Tiryakioğlu'nun ağabeyi ve ablası kaza yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Kardeşlerinin cansız bedenine bakmak isteyen ağabey ve ablayı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Uzaklaştırılan ağabey, defalarca dönüp kardeşine doğru baktı.
Mert Tiryakioğlu'nun cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yandan kaza yapan Tiryakioğlu'nun kaskının başında takılı olmadığı öne sürüldü.
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