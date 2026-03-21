Konya Valiliği uyardı! Aceleci davranmayın

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

​Konya Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanması için sürücülerin dikkatli ve sabırlı olması gerektiği vurgulandı.

"Sabır ve Dikkat Hayat Kurtarır”

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, bayram yolculuklarında sabır ve dikkatli davranmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Trafikte aceleci davranışların kazalara davetiye çıkardığı ifade edildi.

Hız ve Emniyet Kemeri Uyarısı

Açıklamada, hız limitlerine uyulmasının ve emniyet kemeri kullanımının güvenli yolculuğun temel unsurları olduğu belirtildi. Sürücülerin kurallara riayet etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yorgun Yola Çıkmayın

Yetkililer, uzun yolculuklarda yorgun ve dikkatsiz şekilde araç kullanılmaması gerektiğini belirterek, sürücülere dinlenerek yola çıkmaları çağrısında bulundu.

"Sevdiklerinize Sağ Salim Ulaşın”

Konya Valiliği, vatandaşların bayram sevincini acıya dönüştürmemesi için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, tüm sürücülere güvenli yolculuklar diledi.

(Cumali Özer)

