Konya Valiliği uyardı! Aceleci davranmayın

Yapılan açıklamada, bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanması için sürücülerin dikkatli ve sabırlı olması gerektiği vurgulandı.
"Sabır ve Dikkat Hayat Kurtarır”
Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, bayram yolculuklarında sabır ve dikkatli davranmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Trafikte aceleci davranışların kazalara davetiye çıkardığı ifade edildi.
Hız ve Emniyet Kemeri Uyarısı
Açıklamada, hız limitlerine uyulmasının ve emniyet kemeri kullanımının güvenli yolculuğun temel unsurları olduğu belirtildi. Sürücülerin kurallara riayet etmesi gerektiği hatırlatıldı.
Yorgun Yola Çıkmayın
Yetkililer, uzun yolculuklarda yorgun ve dikkatsiz şekilde araç kullanılmaması gerektiğini belirterek, sürücülere dinlenerek yola çıkmaları çağrısında bulundu.
"Sevdiklerinize Sağ Salim Ulaşın”
Konya Valiliği, vatandaşların bayram sevincini acıya dönüştürmemesi için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, tüm sürücülere güvenli yolculuklar diledi.
Bayram yolculuklarında sabır ve dikkat hayat kurtarır.— Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) March 21, 2026
Hız limitlerine uymak ve emniyet kemerini takmak, güvenli bir yolculuğun temelidir.
Yorgun ve aceleci davranmayın; sevdiklerinize sağ salim ulaşın.@TC_icisleri @Vali_Akin #BayramSensizOlmaz pic.twitter.com/mIImWYvJ7y
(Cumali Özer)