19 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti! Memleketi Konya’da gözyaşlarıyla uğurlandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Şimşek, memleketi Konya’nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette akşam saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İş yeri sahibinin oğlu Hakan K.'nin silahla ateş açması sonucu Hasan Şimşek (19) hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin yapılan kontrolde 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olayın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Hasan Şimşek'in naaşı, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Budak Mahallesi'ne getirildi. Hasan Şimşek'in cenazesi, mahallede ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken aile fertleri, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Cenazeye ailesi, yakınları, Budak Mahallesi Muhtarı Emine Ünüvar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
