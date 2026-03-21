Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’ten polis merkezlerinde bayram ziyareti

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, bayram dolayısıyla sahadaki personeli yalnız bırakmadı. Feridiye, Fatih ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliklerini ziyaret eden Yüksek, görev başındaki polislerin bayramını kutladı.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde bayram süresince alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sahadaki uygulamaları dikkatle takip eden Yüksek, vatandaşların huzur ve güvenliği için sürdürülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Vatandaşımızın Huzuru En Büyük Bayramımızdır”
Ziyaret sırasında konuşan Yüksek, "Vatandaşımızın huzuru, bizim en büyük bayramımızdır.” ifadelerini kullanarak, görev başındaki personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.
Polis Teşkilatına Teşekkür ve Bayram Mesajı
Gece gündüz demeden fedakârca görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür eden İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bayramını da en içten dileklerle kutladı. Bayram boyunca güvenliğin sağlanması adına ekiplerin sahadaki görevlerine aralıksız devam edeceği vurgulandı.
