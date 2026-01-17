GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Polisi aradı “cinayet işledim’’ dedi: Eve uzun namlulu silahlarla girildi!

Güncelleme Tarihi:

Polisi aradı “cinayet işledim’’ dedi: Eve uzun namlulu silahlarla girildi!
Eskişehir’de cinayet işlediği ihbarında bulunan şahsın belirttiği adrese riskleri göz önünde bulundurarak gelen polis, uzun namlulu silahla film sahnelerini aratmayacak şekilde içeri girdi.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde bulunan A.M. isimli yabancı uyruklu erkek şahıs polise, kendisinin bir cinayet işlediği ihbarında bulundu. Polis aracına alınan şahsın tarif ettiği bölgeye giden ekipler, Karapınar Mahallesi Şebboy Sokak'a geldi.

POLİ UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GİRDİ

Burada şüpheli şahsın tarif ettiği adrese girmek üzere olan ekipler, her türlü riski göz önünde bulundurarak çelik yelek ve uzun namlulu silahını kuşandı. Adrese birkaç kez ikazda bulunan ekipler, ardından eve girdi. Sağlık ekiplerinin hazırda beklediği adreste, girişe yakın bir odada sırtüstü yatar vaziyette bir şahsın hareketsiz olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

