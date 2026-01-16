GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sahte evrak düzenleyen 13 kişi gözaltına alındı!

Güncelleme Tarihi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sahte evrak düzenleyerek müştekiler üzerinden şirket kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sahte evrak düzenleyerek, müştekiler üzerine şirket kurup bu şirketler aracılığıyla çek karnesi oluşturan, yüksek miktarda ürün alıp sahte fatura düzenleyen ve müştekiler adına yüksek miktarda vergi borcu biriktiren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

