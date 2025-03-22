Serdar Haydanlı kimdir, kaç yaşında? Serdar Haydanlı ne iş yapıyor?
Serdar Haydanlı, İBB operasyonunda gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. 4.5G adlı teknoloji firmasının sahibi olan Haydanlı Moskova Devlet Basın Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Necati Özkan gibi isimlerin de bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Serdar Haydanlı'da yer aldı.
Haydanlı gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Milyonlarca kişi Serdar Haydanlı'nın hayatını ve ne iş yaptığını arama motorlarında sorgulatılıyor.
SERDAR HAYDANLI KİMDİR?
Moskova Devlet Basın Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı.
2015 yılında 4.5G GRUP şirketini kurarak, telekomünikasyon ve bilişim sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı.
SERDAR HAYDANLI NE İŞ YAPIYOR?
Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı, teknoloji ve telekomünikasyon sektöründeki çalışmalarıyla tanınan bir isim.
SERDAR HAYDANLI KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?
Serdar Haydanlı'nın özel hayatıyla gündeme gelmeyen bir isimdir. Ayrıca kaç yaşında olduğu ya da doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Genç yaşta kurduğu şirket ve projeleriyle beraber Türkiye'nin teknoloji alanında önemli bir yer edinmiştir.
Selçuk Bayraktar öncülüğünde düzenlenen Teknofest etkinliklerinde görev aldığı bilgisi paylaşılmıştır.
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