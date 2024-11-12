Soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi

İzmir’de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Anne hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'den elektrikli soba faciası haberi geldi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.
BEŞ KARDEŞ CAN VERDİ
Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki beş kardeşten üçü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi.
Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı.
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