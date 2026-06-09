TBMM’de son durum: CHP grubu ziyaretçilere kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına yönelik tartışma sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceğini açıklamıştı. Kürsüye kimin çıkacağı henüz netlik kazanmadı.
Her iki tarafın destekçileri sabah erken saatlerden itibaren TBMM önünde toplanmaya başladı.
Toplantı öncesi oluşan güvenlik riski nedeniyle grup toplantısı ziyaretçilere kapatıldı.
Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklama yapacağı bildirildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası "yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi.
Partide bir süredir 9 Haziran'daki grup toplantısına kimin başkanlık edeceğine dair tartışmalar yaşanıyor, hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye kendisinin çıkacağını söylüyordu.
Özgür Özel tarafı grup toplantılarının Grup Başkanlığı'nın yetkisinde olduğunu vurguluyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise grubun genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı şekilde çalışması gerektiğini savunuyor ve grupta Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını belirtiyordu.
DİKMEN KAPISI ÖNÜNDE GERGİNLİK
Her iki isim de TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca grup toplantısına katılmak için bir davetli listesi sundu.
Toplantıyı takip etmek isteyen partililer, sabah saatlerinden itibaren Meclis'in Dikmen kapısında toplanmaya başlandı. Taraflar içeri alınmayı beklerken sloganlar attı.
Taraflar arasındaki gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında zaman zaman itişmeler yaşandığı da görüldü.
ZİYARETÇİ YASAĞI GELDİ: "GÜVENLİK RİSKİ VAR"
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, Özgür Özel ekibinin 4 bin 400 kişilik bir davetli listesi verdiğini aktaran Akbaş, Kılıçdaroğlu tarafının ise bin 400 kişilik liste sunduğunu söyledi.
Akbaş, olağanüstü güvenlik toplantısının gece saatlerine kadar sürdüğünü aktardı.
Nitekim TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilerleyen saatlerde güvenlik riski nedeniyle CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.
Yasağın ardından taraflar Meclis binasından ayrılmaya başladı ancak gerilim bitmedi. İki grup arasında fiziki müdaheleye varan temaslar devam etti. Polis ekipleri "Dağılın” uyarısında bulundu.
Özel taraftarlarının Ankara İl Başkanlığı'na yönlendirildiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi