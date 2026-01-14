GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,29
STERLİN
58,16
GRAM
6.477,24
ÇEYREK
10.647,13
YARIM ALTIN
21.190,45
CUMHURİYET ALTINI
42.247,31
GÜNCEL Haberleri

TOKİ para iadesi sorgulama 2026: TOKİ iadeleri ne zaman yatar?

TOKİ para iadesi sorgulama 2026: TOKİ iadeleri ne zaman yatar?
500 bin sosyal konut projesine başvuru yapan binlerce kişi, kura sürecinin devam etmesiyle birlikte gözünü TOKİ’den gelecek para iadesi açıklamalarına çevirdi. Peki, TOKİ 5.000 TL para iadesi ne zaman yatar? Nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

TOKİ tarafından hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura süreci Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

81 ilde farklı tarihlerde noter huzurunda yapılan çekilişlerle hak sahipleri belirleniyor.

Kurada adı çıkmayan on binlerce vatandaşın gündeminde ise başvuru sırasında yatırılan ücretlerin iadesi yer alıyor.

Özellikle 5 bin TL olarak alınan başvuru bedelinin ne zaman ve hangi yöntemle geri ödeneceği merak konusu oldu.

Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, kura sonucunda ismi çıkmayan başvuru sahiplerinin yatırdığı ücretler, kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde iade ediliyor.

İlgili ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, belirlenen süre sonunda başvuru bedeli otomatik olarak bankalar aracılığıyla vatandaşların kullanımına açılıyor.

PARA İADESİ HANGİ YOLLARLA ALINABİLİYOR?

Başvuru ücretleri, işlemin yapıldığı banka üzerinden geri alınıyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine kimlikleriyle başvurarak gişeden ödeme alabiliyor. Ayrıca şubeye gitmeden, ilgili bankanın ATM'leri üzerinden de iade tutarını çekebiliyor.

KİMLER TOKİ BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK?

Kura sonucunda hak sahibi olamayanlar, başvurusu TOKİ tarafından iptal edilenler veya kuraya girmeden başvurusunu kendi isteğiyle iptal eden vatandaşlar, yatırdıkları ücreti geri alabiliyor.

Asil hak sahibi olarak konut almaya hak kazananların başvuru bedeli ise peşinat tutarından düşüldüğü için iade edilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER