TOKİ para iadesi sorgulama 2026: TOKİ iadeleri ne zaman yatar?

500 bin sosyal konut projesine başvuru yapan binlerce kişi, kura sürecinin devam etmesiyle birlikte gözünü TOKİ’den gelecek para iadesi açıklamalarına çevirdi. Peki, TOKİ 5.000 TL para iadesi ne zaman yatar? Nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

TOKİ tarafından hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura süreci Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

81 ilde farklı tarihlerde noter huzurunda yapılan çekilişlerle hak sahipleri belirleniyor.

Kurada adı çıkmayan on binlerce vatandaşın gündeminde ise başvuru sırasında yatırılan ücretlerin iadesi yer alıyor.

Özellikle 5 bin TL olarak alınan başvuru bedelinin ne zaman ve hangi yöntemle geri ödeneceği merak konusu oldu.

Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

TOKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, kura sonucunda ismi çıkmayan başvuru sahiplerinin yatırdığı ücretler, kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde iade ediliyor.

İlgili ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, belirlenen süre sonunda başvuru bedeli otomatik olarak bankalar aracılığıyla vatandaşların kullanımına açılıyor.

PARA İADESİ HANGİ YOLLARLA ALINABİLİYOR?

Başvuru ücretleri, işlemin yapıldığı banka üzerinden geri alınıyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine kimlikleriyle başvurarak gişeden ödeme alabiliyor. Ayrıca şubeye gitmeden, ilgili bankanın ATM'leri üzerinden de iade tutarını çekebiliyor.

KİMLER TOKİ BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK?

Kura sonucunda hak sahibi olamayanlar, başvurusu TOKİ tarafından iptal edilenler veya kuraya girmeden başvurusunu kendi isteğiyle iptal eden vatandaşlar, yatırdıkları ücreti geri alabiliyor.

Asil hak sahibi olarak konut almaya hak kazananların başvuru bedeli ise peşinat tutarından düşüldüğü için iade edilmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi