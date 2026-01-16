GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Üniversitede skandal! Sahte diplomayla hademelikten koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Sahte diplomayla hademelikten koordinatörlüğe yükseldi
Çanakkale’de üniversitede çalışan bir hademenin, okulun bilgi sistemine girip sahte diploma aldığı ve mali işler koordinatörlüğüne yükseldiği iddia edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde iddiaya göre, hademe olarak çalışan kişi, okulun bilgi sistemine sızdı.

Şüpheli, kendisini üniversite sınavına girmiş gibi gösterip bu şekilde sahte diploma aldı ve hademelikten mali işler koordinatörlüğüne yükseldi.

Hademe, iddialar üzerine açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin de üniversite rektörlüğünden açıklama geldi.

Açıklamada, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonunun oluşturulduğu, tüm veri ve belgelerin inceleme altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Usulsüzlüğü tespit edilenler, görevini ihmal edenler, bu süreçlere dahil olanlar hakkında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: DHA

