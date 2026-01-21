Vali göreve başladı! İBAN PAYLAŞIP ÇAĞRI YAPTI

Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Valiliği görevine başlaması nedeniyle tebrik amacıyla çiçek ya da hediye göndermek isteyenlere yönelik anlamlı bir mesaj paylaştı. Vali Duru, bu tür jestler yerine üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlanmasını tercih ettiğini belirterek, yapılacak bağışların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabına yatırılabileceğini kamuoyuna duyurdu.

"Çiçek ve çikolata yerine bağış”

Bağışlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı'na

Aksaray Valiliği'nin tüm sosyal medya hesaplarında 15.01.2026 tarihinde de paylaşılan çağrıda, yapılacak bağışların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın TR42 0001 5001 5800 7262 9262 75 numaralı hesabına yatırılabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Aksaray Valisi Murat Duru, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aksaray Valiliği görevine başlamamız nedeniyle Aksaray içinden veya Aksaray dışından tebrik edecek olanlarınız veya ziyarete gelecek kıymetli misafir ve dostlarımız; Aksaray Valiliği'nin tüm sosyal medya hesaplarında 15.01.2026 tarihinde paylaşarak ifade ettiğimiz gibi tebrik için veya ziyaretlerinizde çiçek ya da çikolata getirmek yahut göndermek yerine, dilerseniz bu bedeli üniversite öğrencilerimizin eğitimine destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR42 0001 5001 5800 7262 9262 75 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. Gençlerimizin yüzündeki bir tebessüm, bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Gönülden desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim."

