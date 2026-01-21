GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,36
EURO
50,65
STERLİN
58,25
GRAM
6.873,36
ÇEYREK
11.296,54
YARIM ALTIN
22.471,37
CUMHURİYET ALTINI
44.801,30
GÜNCEL Haberleri

Depremzede vatandaş: “Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı’’

Depremzede vatandaş: “Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı’’
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre konteynerde hayat mücadelesi veren ve yeni köy konutuna yerleşen depremzede vatandaş, “Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin“ dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'ndeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, "Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah'a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah'ım razı olsun. Burada 60'ın üstünde konut var. Ancak bunu çeken bilir. Biz çok sıkıntılar çektik ama devletimiz sağ olsun elinde geleni yaptı. Biz ne yapabilirdik? Vallahi siz görüyorsunuz. Caddelerimiz de yapıldı, elektriğimiz de geldi, suyumuz da geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER