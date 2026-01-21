Konya’da koyun yününden elde ettiği keratinle sabun üretti

Konya’da Selçuk üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat, Teknokent desteği ve ’Yerel Kalkınma Hamlesi’ kapsamında koyun yününden elde ettiği keratinden sabun üretti. Doç. Dr. Polat, “Koyun yünü keratini, insan keratini ile yüzde 91 oranında eş, birbirinin yerine geçme durumu söz konusu. Keratinli sabunu saçınıza sürdüğünüz anda rahatlamayı saç lifleriniz hissediyor. Cildinize sürdüğünüz zaman keratin bitkisel yağlarla beraber arındırıcı etki yapıyor” dedi.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Yerel Kalkınma Hamlesi' kapsamında, üniversitenin Teknokent'i desteğiyle koyun yününden elde ettiği keratinden sabun üretti.

Koyun yünün ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Doç. Dr. Polat, "Yaklaşık 2006 yılından beri koyun yününün ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu bağlamda bitki besini, lanolin, yalıtım malzemesi ve Türk koyununun tekstil özellikleri üzerine çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde yünün keratinin eldesiyle bunun bilim hayatına ve ekonomiye sağlayacağı katkıların daha yüksek olacağı düşüncesiyle keratin üretimine başladık. Keratin kısaca, koyun yününün sıvılaştırılması anlamına gelir. Keratin, bünyesinde 18 adet amino asit bulunduran çok değerli bir protein kaynağıdır. Keratin mucizesi, bu amino asitlerle başlıyor. Bunların yenilebilir özellikte olması, kozmetik özelliği, nanoteknolojik birtakım vasıfları, biyomedikal vasıfları da mevcut” diye konuştu.

‘İNSAN KERATİNİ İLE YÜZDE 91 EŞ DEĞERDE'

Elde edilen keratinin, insanda bulunan keratinle yüzde 91 oranında eş olduğunu söyleyen Polat, şunları söyledi:

"Koyun yünü keratini, insan keratini ile yüzde 91 oranında eş, birbirinin yerine geçme durumu söz konusu. Bizim açımızdan da keratin, saçımız, derimiz, bütün epitel katmanlarımız, tırnaklarımız keratinden oluşuyor ve dış etkiler sonucu bu katmanların da bir aşınması söz konusu. Tam bu noktada da koyun yünü keratini devreye giriyor. Keratinli sabunu saçınıza sürdüğünüz anda rahatlamayı saç lifleriniz hissediyor. Cildinize sürdüğünüz zaman keratin bitkisel yağlarla beraber arındırıcı etki yapıyor. Daha sonra da cildinizin üzerinde güneş ışınları başta olmak üzere dış etkenlere en bir koruma kalkanı sağlıyor.”

Kaynak: DHA