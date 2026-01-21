GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,36
EURO
50,65
STERLİN
58,25
GRAM
6.873,36
ÇEYREK
11.296,54
YARIM ALTIN
22.471,37
CUMHURİYET ALTINI
44.801,30
KONYA Haberleri

Konya’da koyun yününden elde ettiği keratinle sabun üretti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da koyun yününden elde ettiği keratinle sabun üretti
Konya’da Selçuk üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat, Teknokent desteği ve ’Yerel Kalkınma Hamlesi’ kapsamında koyun yününden elde ettiği keratinden sabun üretti. Doç. Dr. Polat, “Koyun yünü keratini, insan keratini ile yüzde 91 oranında eş, birbirinin yerine geçme durumu söz konusu. Keratinli sabunu saçınıza sürdüğünüz anda rahatlamayı saç lifleriniz hissediyor. Cildinize sürdüğünüz zaman keratin bitkisel yağlarla beraber arındırıcı etki yapıyor” dedi.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esat Sami Polat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Yerel Kalkınma Hamlesi' kapsamında, üniversitenin Teknokent'i desteğiyle koyun yününden elde ettiği keratinden sabun üretti.

Koyun yünün ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Doç. Dr. Polat, "Yaklaşık 2006 yılından beri koyun yününün ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu bağlamda bitki besini, lanolin, yalıtım malzemesi ve Türk koyununun tekstil özellikleri üzerine çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde yünün keratinin eldesiyle bunun bilim hayatına ve ekonomiye sağlayacağı katkıların daha yüksek olacağı düşüncesiyle keratin üretimine başladık. Keratin kısaca, koyun yününün sıvılaştırılması anlamına gelir. Keratin, bünyesinde 18 adet amino asit bulunduran çok değerli bir protein kaynağıdır. Keratin mucizesi, bu amino asitlerle başlıyor. Bunların yenilebilir özellikte olması, kozmetik özelliği, nanoteknolojik birtakım vasıfları, biyomedikal vasıfları da mevcut” diye konuştu.

‘İNSAN KERATİNİ İLE YÜZDE 91 EŞ DEĞERDE'

Elde edilen keratinin, insanda bulunan keratinle yüzde 91 oranında eş olduğunu söyleyen Polat, şunları söyledi:

"Koyun yünü keratini, insan keratini ile yüzde 91 oranında eş, birbirinin yerine geçme durumu söz konusu. Bizim açımızdan da keratin, saçımız, derimiz, bütün epitel katmanlarımız, tırnaklarımız keratinden oluşuyor ve dış etkiler sonucu bu katmanların da bir aşınması söz konusu. Tam bu noktada da koyun yünü keratini devreye giriyor. Keratinli sabunu saçınıza sürdüğünüz anda rahatlamayı saç lifleriniz hissediyor. Cildinize sürdüğünüz zaman keratin bitkisel yağlarla beraber arındırıcı etki yapıyor. Daha sonra da cildinizin üzerinde güneş ışınları başta olmak üzere dış etkenlere en bir koruma kalkanı sağlıyor.” 

 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER