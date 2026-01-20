Konya Emniyeti’nden önemli uyarı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında yaptığı bilgilendirmede, vatandaşların can güvenliğinin her koşulda öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Emniyet yetkilileri, özellikle acil durumlarda hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
TEK TUŞLA HIZLI MÜDAHALE
Açıklamada, "Kendinizi tehdit altında hissettiğiniz anda KADES uygulaması üzerinden yapacağınız tek bir dokunuş, güvenliğe giden yolu açar. Butona basılmasıyla birlikte en yakın polis ekiplerimiz derhal harekete geçmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Şiddetle mücadelede kimsenin yalnız bırakılmadığına dikkat çeken Konya İl Emniyet Müdürlüğü, "Vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız” mesajını paylaştı.
(Meltem Aslan)