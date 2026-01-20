GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da tam 20’si etkilendi! Çözüm için harekete geçildi

Berna Ata
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’da tam 20’si etkilendi! Çözüm için harekete geçildi
Konya’da son günlerde etkisini gösteren şiddetli fırtına sonrası zarar gören okullarda, bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, geçtiğimiz günlerde Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle hasar gören okullarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

20 okulda hasar oluştu

Konya genelinde yaşanan şiddetli fırtına sonucunda toplam 20 okulda çeşitli düzeylerde hasar meydana geldiğini belirten Özer, öğrencilerin güvenliği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 7.844.400 TL ödenek

Hasarların giderilmesi amacıyla 7.844.400 TL tutarındaki ödeneğin İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini açıklayan Özer, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

"Bakanlığımıza teşekkür ediyorum”

Sürece destek veren kurumlara teşekkür eden Özer,

"Geçtiğimiz günlerde Konya'mızda etkili olan fırtına nedeniyle toplam 20 okulumuzda meydana gelen hasarların giderilmesi amacıyla, 7.844.400 TL ödenek İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze tahsis edilmiş, gerekli bakım ve onarım çalışmaları başlatılmıştır.

Bu süreçte sağlanan desteklerden dolayı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Berna Ata)

