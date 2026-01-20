GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Üniversitede skandal! Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi

Çanakkale’de üniversitenin bilgi sistemine girip sahte diploma aldığı ve bu şekilde memurluğa yükseldiği iddia edilen teknik operatör tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde iddiaya göre, bilgisayar operatörü olarak çalışan kişi, okulun bilgi sistemine sızdı.

Şüpheli, kendisini üniversite sınavına girmiş gibi gösterip bu şekilde sahte diploma aldı ve teknik görevden memurluğa yükseldi.

Şüpheli, iddialar üzerine açığa alındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişleri ÜBYS'ye el koyarak geriye dönük tüm işlemler hakkında inceleme başlattı. Üniversite tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 

TUTUKLANDI

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, evrakta sahtecilikten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

