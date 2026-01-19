Son düdük çaldı! Konyaspor evinde berabere kaldı!

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında küme düştü gözüyle bakılan Eyüpspor'u konuk etti. Anadolu Kartalı rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 18'e çıkartı.
Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Haftaya 17 puanla 13. sırada giren yeşil-beyazlılar, 13 puanla 17. sırada yer alan rakibine karşı puan mücadelesi verdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, ikinci yarıya etkili başlayan da Konyaspor oldu. Anadolu Kartalı yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramazken, maçtaki ilk golü 50. dakikada Eyüpsporlu Metehan Altunbaş kaydetti. Anadolu Kartalı maçın büyük bölümünü 1-0 geride götürürken, maçın uzatma dakikalarında Muleka'nın attığı golle 1-1 berabere kaldı. Konyaspor bu skorla puanını 18'e çıkartırken Eyüpspor ise puanını 17'ye yükseltti.
Konyaspor'un 11'i nasıldı?
Konyaspor'un Eyüpspor karşısındaki 11'i de merak konusu oldu. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Bahadır Han Güngördü, savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı ve Guilherme Sitya, 2'li ön liberoda Marko Jevtovic ve Morten Bjorlo, 3'lü orta alanda Deniz Türüç, Sander Svendsen ve Jackson Muleka, ileri uçta ise Umut Nayir görev aldı.
Maçtan Notlar:
14' Deniz Türüç'ün otasında Morten Bjorlo topu ağlara gönderdi. Fakat öncesinde öncesinde olmayan faul çalındı ve nizam gol iptal edildi.
15' Konyaspor golden sonra açıldı. Deniz Türüç ceza sahası çaprazından şansını denedi. Fakat sonuç yok.
19' Eyüpspor direğe takıldı! İstanbul ekibi etkili geldi fakat öncesinde net ofsayt. Pozisyon devamında kaleci Bahadır da yerde kaldı.
23' Maçın hakeminin, maçı kaldıramadığı anlardayız. Kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçını yöneten Ömer Faruk Turtay, Adil Demirbağ'ın rakibiyle girdiği nizami pozisyonda faul kararı verdi. Eyüpspor tehlikeli bir noktadan duran top kazandı ve Jerome'nin kafası az farkla dışırı çıktı.
37' Konyaspor gole çok yaklaştı. Altıpas içinde yaşanan pozisyonda savunma araya girerken, Eyüpli oyuncular bir türlü uzaklaştıramadı. Devamında Markıo Jevtovic'in şunu rakipten döndü.
38' Konyaspor bir kez daha etkili geldi. Morten Bjorlo'nun şunu Eyüpsporlu oyuncular çizgi üzerinden çıkarttı.
47' İkinci yarıya etkili başlayan Konyaspor oldu. Anadolu Kartalı Morten-Deniz iklilisiyle gelirken; Jackson Muleka'nın altıpas içinde müsait şutu duşarı çıktı.
50' Eyüpspor etkili geldi. Ani gelişen atakta Metehan Altunbaş topu ağlara gönderdi. Eyüpspor 1-0 öne geçti.
63' Konyaspor Deniz Türüç ile golü buldu. Fakat ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
90' Konyaspor Muleka ile golü buldu. 1-1
(Hasan Yıldırım)