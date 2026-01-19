Konya’da bugün vefat edenler 19 Ocak 2026 Pazartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
RECEP TOTCU
|
KAVAK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN MERMER
|
SAÇIKARA
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
SARİYE ACAR
|
MEYDANLI
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
ELMAS ÖNDE
|
BAŞARIKAVAK
|
KARAKEMAL MEZARLIĞI
|
SIDDIKA CANSU
|
RESİLKÖYÜ
|
YENİBAHÇE MEZARLIĞI
|
MEVLÜT KABAK
|
KONYA
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
FETHİ KILIÇ
|
CÜTKANLI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA KAYACIK
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ ACAR
|
KONYA
|
SARAYKÖY MEZARLIĞI
|
MUSTAFA BAYRAM
|
EREĞLİ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
DERYA KALIN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET RENKLİOLCA
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
BAKİ KONUŞ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AYŞE HALLAÇ
|
BALCILAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
AYŞE ÖZMEN
|
HABİLLER
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi