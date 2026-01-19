GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 19 Ocak 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 19 Ocak 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Ocak 2026 Pazartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

RECEP TOTCU

KAVAK
01-01-1961

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSEYİN MERMER

SAÇIKARA
02-05-1945

BEDİR MEZARLIĞI

SARİYE ACAR

MEYDANLI
01-07-1939

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

ELMAS ÖNDE

BAŞARIKAVAK
15-04-1935

KARAKEMAL MEZARLIĞI

SIDDIKA CANSU

RESİLKÖYÜ
01-01-1951

YENİBAHÇE MEZARLIĞI

MEVLÜT KABAK

KONYA
01-09-1954

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

FETHİ KILIÇ

CÜTKANLI
25-12-1954

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA KAYACIK

KONYA
06-02-1968

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET ALİ ACAR

KONYA
10-11-1982

SARAYKÖY MEZARLIĞI

MUSTAFA BAYRAM

EREĞLİ
15-03-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DERYA KALIN

KONYA
19-10-1975

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET RENKLİOLCA

KONYA
01-03-1975

ÜÇLER MEZARLIĞI

BAKİ KONUŞ

KONYA
01-04-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE HALLAÇ

BALCILAR
11-07-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE ÖZMEN

HABİLLER
10-10-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

