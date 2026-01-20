Türk bayrağına yönelik alçak provokasyona soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç, “Nusaybin–Kamışlı sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatıldı“ açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin'deki hain provokasyonla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.
Diğer yandan, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir."
Tunç, bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını, 35 şüphelinin tutuklandığını ve 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirterek, "77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
