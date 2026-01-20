GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

14 bin liralık borç yüzünden çıkan kavgada oğlunun ardından baba da öldü

14 bin liralık borç yüzünden çıkan kavgada oğlunun ardından baba da öldü
Karaman’da 14 bin TL’lik borç nedeniyle çıkan kavgada Yunus Emre Şahin’in (31) ardından hastanede 13 gündür yaşam mücadelesi veren babası Mustafa Şahin (69) de hayatını kaybetti.

Olay, 7 Ocak günü Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım (39) ve Arif Şahin (27), daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. (42) ve oğlu Cemal K. (20) ile sokakta karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Mustafa Şahin ile 3 oğlu, Cemal K.'yi tartakladı. Bunun üzerine Mehmet K., otomobilinin bagajından aldığı tabancayla Mustafa Şahin ve oğullarına ateş etti. Açılan ateşte 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

 

KAVGANIN SEBEBİ 14 BİN TL ALACAK

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Mehmet K. ile oğlu Cemal K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet K. ile oğlunun alacakları olan 14 bin lirayı isteyince taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Mehmet K. tutuklandı, oğlu Cemal K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan Mustafa Şahin de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Mustafa Şahin'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından, olayda ölen oğlu Yunus Emre Şahin'in mezarının yanına defnedileceği öğrenildi. Diğer yaralılar, Kazım ve Arif Şahin'in tedavileri devam ediyor.

 

Kaynak: DHA

