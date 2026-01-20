GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Olayda YENİ GELİŞME

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Olayda YENİ GELİŞME
Konya’da şiddet uygulayan babası Ahmet Gökçe’yi (40) çıkan arbedede öldüren S.G. (16) hakkında ’Haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 18 Kasım 2025'te saat 21.00 sıralarında Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ailenin en büyük çocuğu S.G., akşam saatlerinde annesi E.G. tarafından gönderildiği komşudan börek yaptırmak için borç para aldı. Yaptırılan börek, aile fertleriyle yendikten sonra 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçe ile eşi E.G. arasında paranın geri ödenmesi konusunda tartışma çıktı. Ahmet Gökçe, eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Arbedede S.G., babasının yere düşürdüğü bıçakla Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, yaşamını yitirdi. S.G. de İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.G. tutuklandı, Ahmet Gökçe toprağa verildi.

'OLAYDAN PİŞMANIM'

S.G. soruşturma aşamasındaki ifadesinde, "Annem ve babam kavga ediyordu. Annem eşyalarını toplamaya başladı. Annem gardıroptan eşyaları alırken babam, annemin saçından asılarak yere düşürdü. Annem yerdeyken yine darbetmeye ve saçını çekmeye devam etti. O sırada ben ve kardeşlerim, babamın arkasından gidiyorduk. Babamın nereden bulduğunu bilmediğim bıçak çıkardı. Ben bıçağı elinden almaya çalıştım. O sırada bıçak yere düştü. Yerdeki bıçağı alıp, savunmak isterken babam, kapüşonumdan tuttu, beni çekti. O esnada ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı savurdum ancak kaç defa savurduğumu bilmiyorum. Savurduktan sonra biraz uzaklaştım. Sonra tekrardan baktığımda babam, kardeşlerim üzerine doğru gidiyordu. Kan kaybetmesi sonrasında yere düştü ve vücudunda iki tane yara görmüştüm. Olaydan pişmanım. Ben babamın karşısına bu şekilde çıkmamış olsaydım belki bizleri öldürebilirdi diye düşünüyorum" dedi.

İDDİANAMEDE 'ALKOL' VE 'DARP' DETAYI

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, S.G.'nin suçu 'haksız tahrik' altında işlediğine yer verildi. Savcı, iddianamesinde, "Ahmet Gökçe'nin ölümü sonrasında olay yeri tarafından yapılan incelemede; mağdur ve suça sürüklenen çocuğun beyanını doğrular nitelikte açılmamış iki adet alkollü içecek kutusunun görüldüğü, suça sürüklenen çocuğun olay günü babasının her zaman olduğu gibi eve alkollü gelmesi, annesine karşı hakaret ve darp eylemlerinde bulunması, bu konuda babasına sakin olmasını söylemesine karşın babasının da kendisine yönelik eylemleri devam ettirmesi, sonrasında babasının kendisine ve kardeşlerine yönelik eylemlerini düşünerek haksız tahrik altında üst soya karşı kasten öldürme suçunu işlediğine ilişkin kamu davasının açılmasını gerektirir yeterli delile ulaşıldığı anlaşılmış olduğu kanaatine varıldı" denildi. S.G. için 'Haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 

Kaynak: DHA

