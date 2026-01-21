Depremde evi yıkılan aile yangınla ikinci kez yuvasız kaldı

Hatay’da depremde evi yıkılan Ali Kaba ve ailesinin yaşadıkları yeni evleri, çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde yaşayan Ali Kaba ve ailesinin yuvası alevlere teslim oldu. Alevlerin içten içe yandığı evi gören ev sahibi Ali Kaba'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürürken evde maddi hasar oluştu.

Asrın felaketinde evi yıkılan Kaba, depremi atlatmaya çalışırken yangınla birlikte ikinci kez felaketi yaşadı. Depremden sonra hem diyaliz hem de kanser hastası olan eşiyle birlikte yaşadığını ifade eden Kaba, yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını, destek beklediklerini söyledi.

"Ev içten içe yandı, evin içerisine baktığımızda tavanlar, koltuklar, eşyalar hepsi yanmıştı"

Depremde evi yıkıldıktan sonra kanser hastası eşiyle birlikte yaşadığı kızının evinde yangın çıktığını ifade eden depremzede Ali Kaba, "Nasıl yandığını bilmiyoruz. Torunum evin kapısını simsiyah görünce o zaman kalkıp baktığımızda gördük. Kapıyı açtığımızda ev yanıyordu, ev içten içe yandı. Evin içerisine baktığımızda tavanlar, koltuklar, eşyalar hepsi yanmıştı. Biz içeriye dumandan dolayı geçemedik ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Evde buzdolabı, televizyon, koltuklar, tavanlar her şey yandı. Depremde Emek Mahallesi'nde oturuyorduk ve evimiz yıkıldı. Sonra konteynerde yaşamaya başladık ama kalabalık olduğumuz için sığamadık. Benim eşim hem diyaliz hem de kanser hastası olduğu için kızımın evinin bodrum katını temizleyip yaşamaya başladık. Depremde kız kardeşim, yeğenlerim ve çok kaybımız oldu" ifadelerini kullandı.

