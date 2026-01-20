Konya’da bugün vefat edenler 20 Ocak 2026 Salı

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HELMUT GERHARD RUDOLF SOWADA
|
ALMANYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
RAMAZAN KARAKILIÇ
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
DURALİ KUZU
|
TAHTALI
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
HAMDİYE CİNSER
|
ACIDORT
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
HALİME VURAL
|
YALNIZCA
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
MUAMMER MUHAMMED BAĞCI
|
BAĞRIKURT
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HATİCE YILMAZ
|
KARAPINAR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
YAKUP GÖRÜR
|
ORTAKÖY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
RAZİYE BÜYÜKAKKUŞ
|
KARAHÜYÜK
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
AYSEL TORUN
|
KARAHÜYÜK
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
EMİNE SERİM
|
NUZUMLA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ZEKİYE KAYA
|
İNSUYU
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
KAMİLE ERGUN
|
KEÇİMUHSİNE
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
HATİCE BAKIR
|
KONYA
|
DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|
MEHMET SOLAK
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
MEHMET ERDOĞAN
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MURAT YILMAZ
|
TEKKE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AHMET UYSAL
|
OVAKAVAĞI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HASAN TURAN
|
BAŞKÖY
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MEHMET ALİ KARADUMAN
|
SARAÇOĞLU
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
|
FATMA GÜNER
|
MESUDİYE
|
ELMACI MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi