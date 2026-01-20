GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'da bugün vefat edenler 20 Ocak 2026 Salı

Konya’da bugün vefat edenler 20 Ocak 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Ocak 2026 Salı günü vefat eden 21 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HELMUT GERHARD RUDOLF SOWADA

ALMANYA
11-11-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RAMAZAN KARAKILIÇ

KONYA
24-01-1976

ALİYENLER MEZARLIĞI

DURALİ KUZU

TAHTALI
10-06-1947

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

HAMDİYE CİNSER

ACIDORT
16-04-1949

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

HALİME VURAL

YALNIZCA
29-03-1940

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

MUAMMER MUHAMMED BAĞCI

BAĞRIKURT
15-09-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

HATİCE YILMAZ

KARAPINAR
12-02-1932

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAKUP GÖRÜR

ORTAKÖY
01-01-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

RAZİYE BÜYÜKAKKUŞ

KARAHÜYÜK
21-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYSEL TORUN

KARAHÜYÜK
01-01-1945

HACIFETTAH MEZARLIĞI

EMİNE SERİM

NUZUMLA
03-04-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZEKİYE KAYA

İNSUYU
10-05-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

KAMİLE ERGUN

KEÇİMUHSİNE
11-03-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE BAKIR

KONYA
20-12-1943

DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

MEHMET SOLAK

KONYA
01-08-1933

HACIFETTAH MEZARLIĞI

MEHMET ERDOĞAN

HADİM
01-01-1970

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MURAT YILMAZ

TEKKE
15-11-1986

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET UYSAL

OVAKAVAĞI
10-11-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

HASAN TURAN

BAŞKÖY
17-04-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ALİ KARADUMAN

SARAÇOĞLU
11-07-1937

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

FATMA GÜNER

MESUDİYE
01-01-1950

ELMACI MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

