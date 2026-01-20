GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da ekipleri harekete geçiren olay: Aile süsüyle kente sızmaya çalıştılar!

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışma kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenledi.



Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Kendilerine aile süsü vererek kente giriş yapan M.A. ve E.A. isimli iki şüpheli, geldikleri araçla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 10 bin 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından haklarında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılan M.A. ve E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

