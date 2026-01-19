Müge Anlı’da dikkat çeken Konya olayı! Eşine sokak ortasında bıçak çekti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekrana gelen olay izleyenleri şaşkına çevirdi. Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki İsa Babaoğlu, "iki gözümün çiçeği” diye hitap ettiği eşi Berna Babaoğlu'na ilk günkü gibi âşık olduğunu, hasretiyle kahrolduğunu söyleyerek canlı yayına konuk oldu. Eşinin geri dönmesi halinde "bütün dünyam benim olur” diyen Babaoğlu, 4 gün boyunca eşinin kapısının önünde yattığını iddia etti.

DÜĞME FABRİKASI İFLAS ETTİ EVLİLİK SARSILDI

İsa Babaoğlu, Konya'nın Akşehir ilçesinde bir düğme fabrikasında çalıştığını, fabrikanın iflas etmesiyle işsiz kaldığını anlattı. Maddi sorunların evliliği çıkmaza soktuğunu söyleyen Babaoğlu, eşinin "Bana bakamıyorsun” diyerek evi terk ettiğini öne sürdü. "Bir kedim bile yok, Berna giderken kedimi de götürdü” sözleriyle dikkat çekti.

SOKAK ORTASINDA TARTIŞMA, BIÇAK İDDİASI

Canlı yayına bağlanan Berna Babaoğlu ise Konya-Akşehir yolunda eşiyle tartıştıklarını, sokak ortasında kavga ettiklerini söyledi. Olayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunduğunu belirten Berna, sırtına vurulduğunu ve eşinin bıçak çektiğini iddia etti. İsa Babaoğlu ise öfkelendiğinde ne yaptığını bilmediğini ifade ederek, tedavi alması gerektiğini kabul etti.

"3 GÜNDE EVLENİLİR Mİ?” SORUSU GÜNDEM OLDU

Çiftin sosyal medyada tanıştıktan sonra yalnızca imam nikâhıyla, üç gün içinde evlendiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın "3 günde evlenilir mi?” sorusuna Berna Babaoğlu, "Bilemedim, iki güzel sözüne inandım” yanıtını verdi. Dört aydır eşinden haber alamadığını söyleyen Berna Babaoğlu, canlı yayında boşanmak istediğini açıkladı.

KAYINVALİDE CANLI YAYINDA: "GELİNİMİ İSTEMİYORUM”

Programa bağlanan kayınvalide Hayriye Hanım, gelini Berna Babaoğlu'nu istemediğini açıkça dile getirdi. Oğlunun kandırıldığını öne süren Hayriye Hanım, "Oğlumu kandırdı” sözleriyle tepki çekti. Bunun üzerine Müge Anlı sert tepki göstererek, "Resmi nikâhım var dedin, evet dedin değil mi?” ifadelerini kullandı. Anlı, çiftin acele evlenmesini eleştirerek, "Siz böyle gelinlik giyip oynayın, sonra evlilik sanıyorsunuz” dedi.

Müge Anlı ayrıca İsa Babaoğlu'na hitaben, "Doktorun verdiği ilaçları kullan, biraz sakinleş, sonra evlenmeye karar ver. Hayvanlarla ilgilen, iyi gelir” tavsiyesinde bulundu.

