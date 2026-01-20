GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,78
STERLİN
58,34
GRAM
6.721,66
ÇEYREK
11.062,16
YARIM ALTIN
22.004,04
CUMHURİYET ALTINI
43.869,50
GÜNCEL Haberleri

Otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü

Otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü
Balıkesir’in Havran ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit D-230 kara yolu Entur Kavşağı'nda T.C. idaresindeki Edremit Belediyesine ait çöp kamyonuna, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanındaki M.Ş. ve B.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ö.Ç., yaşamını yitirdi.

Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan M.Ş.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER