Türk askerinin Aden Körfezi’ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat’tan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Genel Kurul'a tezkereyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Akar, Türk bayrağına yapılan saldırıya yönelik, "Bayrağımıza uzatılan eller ya kırılmıştır ya da kırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Türkiye'nin Somali'deki varlığının sömürgeci güçlere karşı tarihi bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Akar, şunları dile getirdi:
"Türkiye'nin Somali'de olması, bazılarının Türkiye'ye yönelik kuşatma planlarını da bozmaktadır. Somali'de içinde savaş gemilerimizin de olduğu askeri varlığımız, tıpkı Libya'da ve Azerbaycan'da olduğu gibi dost ve kardeş bir ülkenin haklı davasının desteklenmesidir. Mavi vatan doktrinimiz bu anlayışla şekillenmektedir. Mavi vatan, birilerinin söylediği gibi masal değil, destandır, destan olmaya devam edecektir." dedi.
Hulusi Akar, "Bu tezkereye vereceğiniz olumlu oyların devletimizin bekası ve bölgesel istikrarı açısından hayati öneme haiz olduğunu dikkat ve takdirlerinize sunuyorum." şeklinde konuştu.
