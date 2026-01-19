Konya’da belediye personeli hayatını kaybetti

Konya Akşehir Belediyesi KOSKİ personeli ve Cankurtaran Mahallesi'nin sevilen isimlerinden Cemil Uyar, yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Akşehir Belediyesi KOSKİ bünyesinde görev yapan Uyar, çalışma hayatındaki disiplinli duruşu ve iş arkadaşlarıyla kurduğu güçlü ilişkilerle tanınıyordu.
MAHALLESİNDE VE İLÇE GENELİNDE DERİN ÜZÜNTÜ
Cankurtaran Mahallesi'nde saygı gören ve çevresi tarafından sevilen bir isim olan Cemil Uyar'ın vefatı, yalnızca mahallesinde değil ilçe genelinde de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Uyar'ın kaybı; ailesi, mahalle sakinleri, belediye çalışanları ve sevenlerini yasa boğdu.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK
Merhum Cemil Uyar'ın cenazesi, 19 Ocak 2026 Pazartesi (Bugün) günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cankurtaran Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecektir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”