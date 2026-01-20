GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Güncelleme Tarihi:

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump, “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var“ açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN İLE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞMEM OLACAK"

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısını bitirirken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem olacak" dedi.

Ayrıca Trump, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞARA ÇOK GÜÇLÜ VE ÇETİN BİRİSİ"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya ilişkin ise Trump, "Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi" dedi.

"GRÖNLAND KONUSUNDA PLANLANMIŞ ÇOK SAYIDA GÖRÜŞMEMİZ VAR"

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere gerçekleştireceği ziyarete ilişkin Trump, "Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi.

Trump, basın mensubunun "Grönland'ın elde edilmesi için ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsunuz" sorusuna, "Bunu öğreneceksiniz" cevabını verdi.

"VENEZUELA İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Venezuela hakkında konuşan Trump, "Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela'daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

