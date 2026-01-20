GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Evini ve otomobilini yaktı kendini vurdu: 14 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre önce evi ve arabasını ateşe verip sonra silahla kendisini ağır yaralayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Bahçıvanlar mevkiinde 7 Ocak Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Mesut Moralı, henüz bilinmeyen bir nedenle önce evini ve garajda park halinde bulunan 09 HG 892 plakalı otomobilini ateşe verdi. Ardından yanında bulunan silahla kendisine ateş ederek ağır yaraladı.

Silah sesini ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri söndürmeye çalıştığı esnada aracın arka tarafında yerde hareketsiz bir şekilde yatan Moralı'yı fark etti. Hızla alevlerin söndürülmesinin ardından adama ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından silahla vurulmuş halde buldukları şahsı ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Moralı 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Moralı'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Moralı'nın öğle namazını müteakip Umurlu Bayramyeri Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

