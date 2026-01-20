GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Sena ve Şilan’ın öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı
Bursa’da iki gencin yaşamını yitirdiği trafik kazasında, kazaya neden olan sürücünün 144 promil alkollü oluğu belirlendi.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.45 sıralarında İnegöl ilçesindeki Ortaköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ortaköy Caddesi'nden Ahmet Türkel Caddesi yönüne seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan ve Şilan Kızılveren olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücü Selahattin Y. ile yolcu Onur C. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ 144 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan incelemede sürücünün 144 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis sürücü Selahattin Y.'yi gözaltına aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

