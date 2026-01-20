GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 3. kattan asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Hürü Toklu (66), Karataş Mahallesi 9 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında asansöre binmek istedi.

Asansörün katta olmadığını fark etmeyen Toklu, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

