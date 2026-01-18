GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
KONYA Haberleri

Konya’daki bu bölgede yoğun kar yağışı başladı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bu bölgede yoğun kar yağışı başladı
Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Akademi Mahallesi’nde, Ardıçlı TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şiddetini artırırken, bölge beyaza büründü. Özellikle Ardıçlı TOKİ çevresinde görüş mesafesi azalttı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ara yollarda trafik yavaşladı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerinin bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hazır olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olması istendi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER