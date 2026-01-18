Konya’daki bu bölgede yoğun kar yağışı başladı

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şiddetini artırırken, bölge beyaza büründü. Özellikle Ardıçlı TOKİ çevresinde görüş mesafesi azalttı.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ara yollarda trafik yavaşladı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerinin bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hazır olduğu öğrenildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olması istendi.
(Cumali Özer)