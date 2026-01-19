Konya’daki boşanma davasına damga vuran tartışma! Mahkeme erkeği ağır kusurlu buldu

Konya'da yaşayan ve sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren İ.B. (38), Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı eşi S.B. (33) ile 2019 yılında evlendi. Çift, 2022 yılında boşanma kararı aldı. İ.B., mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol ilacı kullandığını, evlenmeden önce çocuk istemediğine dair herhangi bir beyanının olmadığını ileri sürdü. Ayrıca eşinin özel günlerde ve sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığını, rızası olmadan Fransa'ya giderek uzun süre orada kaldığını iddia etti.

KADIN ŞİDDET VE HAKARET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

S.B. ise savunmasında, eşinin kendisine karşı soğuk ve ilgisiz davrandığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini, eve geç saatlerde geldiğini belirtti. Sürekli hakaret ve kötü sözlere maruz kaldığını, zaman zaman şiddet gördüğünü öne süren S.B., bu nedenle çocuk istemediğini ifade etti.

MAHKEME KARARI VE SÜREÇ YARGITAY'A TAŞINDI

Konya 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada erkek ağır kusurlu, kadın ise hafif kusurlu bulundu. Mahkeme, kadının eve gelen misafirlere ilgisiz davrandığı, özel günlerde eşini yalnız bıraktığı ve çocuk istemediği gerekçesiyle kusurlu olduğuna hükmetti. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, İ.B.'nin eşine 360 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine, aylık 2 bin TL olan nafakanın 4 bin TL'ye yükseltilerek karar kesinleşene kadar ödenmesine ve kararın kesinleşmesinden sonra bir defaya mahsus 100 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

İ.B., tazminat kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Bunun üzerine İ.B., eşinin iddialarının soyut olduğunu ve darp raporu bulunmadığını savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Son sözü Yargıtay söyleyecek.

