GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,34
EURO
50,32
STERLİN
58,07
GRAM
6.599,53
ÇEYREK
10.853,35
YARIM ALTIN
21.587,68
CUMHURİYET ALTINI
43.039,34
KONYA Haberleri

Konya’daki boşanma davasına damga vuran tartışma! Mahkeme erkeği ağır kusurlu buldu

Konya’daki boşanma davasına damga vuran tartışma! Mahkeme erkeği ağır kusurlu buldu

Konya'da yaşayan ve sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren İ.B. (38), Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı eşi S.B. (33) ile 2019 yılında evlendi. Çift, 2022 yılında boşanma kararı aldı. İ.B., mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol ilacı kullandığını, evlenmeden önce çocuk istemediğine dair herhangi bir beyanının olmadığını ileri sürdü. Ayrıca eşinin özel günlerde ve sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığını, rızası olmadan Fransa'ya giderek uzun süre orada kaldığını iddia etti.

KADIN ŞİDDET VE HAKARET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

S.B. ise savunmasında, eşinin kendisine karşı soğuk ve ilgisiz davrandığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini, eve geç saatlerde geldiğini belirtti. Sürekli hakaret ve kötü sözlere maruz kaldığını, zaman zaman şiddet gördüğünü öne süren S.B., bu nedenle çocuk istemediğini ifade etti.

MAHKEME KARARI VE SÜREÇ YARGITAY'A TAŞINDI

Konya 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada erkek ağır kusurlu, kadın ise hafif kusurlu bulundu. Mahkeme, kadının eve gelen misafirlere ilgisiz davrandığı, özel günlerde eşini yalnız bıraktığı ve çocuk istemediği gerekçesiyle kusurlu olduğuna hükmetti. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, İ.B.'nin eşine 360 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine, aylık 2 bin TL olan nafakanın 4 bin TL'ye yükseltilerek karar kesinleşene kadar ödenmesine ve kararın kesinleşmesinden sonra bir defaya mahsus 100 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.

İ.B., tazminat kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Bunun üzerine İ.B., eşinin iddialarının soyut olduğunu ve darp raporu bulunmadığını savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Son sözü Yargıtay söyleyecek.

SABAH/ TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER