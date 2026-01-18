GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

16 yaşındaki çocuk kafede iki kişiyi bıçakladı!

16 yaşındaki çocuk kafede iki kişiyi bıçakladı!
Samsun’da bir fırının pastane bölümünde iki kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı.

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 

Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanan A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirenler olayın ardından hızla kaçarken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MINGUZZI'Yİ HATIRLATAN CİNAYET

16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 16 Ocak'ta arkadaşlarıyla Güngören'deki bir kafede otururken, iddiaya göre kafedeki başka bir grupla yan bakma tartışması yaşamıştı. Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşınırken, 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan çocuğu hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 15 yaşındaki zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay bir kez daha akıllara Ahmet Minguzzi cinayetini getirdi. Atlas'ın ailesi şimdi tıpkı Ahmet Minguzzi ailesi gibi katilin en ağır cezayı almasını istiyor.

Kaynak: İHA

