Konyaspor’da İlhan Palut sesleri! Büyük ihtimal...

Konyaspor'da kriz derinleşiyor. Yeşil-beyazlı ekipte son haftalarda alınan başarısız sonuçlar camiada sabırları tüketti. "Küme düştü” gözüyle bakılan Eyüpspor karşısında yaşanan puan kaybı, bardağı taşıran son damla oldu.
RADİKAL KARAR MASADA
Gün içerisinde kulüp yönetiminin radikal bir karar alması bekleniyor. Teknik heyet ve yönetim cephesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşanırken, camiada öne çıkan ismi söylemeye gerek bile duyulmuyor. Tribünlere küsen taraftarı yeniden stada çekebilecek tek isim olarak İlhan Palut öne çıkıyor.
Konyaspor'da önümüzdeki saatlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.