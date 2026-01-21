GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,43
EURO
50,72
STERLİN
58,36
GRAM
6.898,09
ÇEYREK
11.329,86
YARIM ALTIN
22.537,79
CUMHURİYET ALTINI
44.933,74
GÜNCEL Haberleri

Buzdolabının motorundaki patlamayla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

- Güncelleme Tarihi:

Buzdolabının motorundaki patlamayla çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 4 katlı binanın 3’üncü katındaki bir evde buzdolabının motorunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Salih Işık'ın oturduğu 3'üncü katta buzdolabının motor kısmında patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER