Beşiktaş’ta Transfer: Demir Ege Tıknaz Braga’ya Resmen Gidiyor!

Beşiktaş JK, altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz’ın Portekiz’in SC Braga kulübüne transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

21 Ocak 2026 tarihinde Beşiktaş camiasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, genç yeteneği Demir Ege Tıknaz'ın transferini resmi olarak duyurdu. Beşiktaş'ın resmi X hesabından ve KAP bildiriminden yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz Ligi'nin güçlü ekiplerinden SC Braga ile transfer görüşmelerinin başladığı belirtildi. Anlaşmanın mali detayları kulislerden sızdı ve kısa sürede doğrulandı:

Braga ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilen 21 yaşındaki ön libero/orta saha, bugün (21 Ocak) sağlık kontrolleri ve resmi imza için Portekiz'e uçtu. Transfer, Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki yaprak dökümüne eklenen en değerli parça oldu. Demir Ege, bu satışla Atınç Nukan (2015'te 6 milyon Euro'ya Leipzig) ve Nihat Kahveci (2002'de 5 milyon Euro'ya Real Sociedad) rekorlarını geride bırakarak kulüp tarihine geçti.



Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş Macerası



Beşiktaş altyapısından yetişen Demir Ege, 2024/25 sezonunda Rio Ave'de kiralık olarak Portekiz Ligi'nde forma giymiş, 28 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Satın alma opsiyonu kullanılmayınca siyah-beyazlılara dönen genç oyuncu, bu sezon 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asist üretti. Ancak Braga'nın ilgisiyle yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan bilgilendirme: "Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." Beşiktaş JK resmi hesabı, oyuncuya başarılar dileyen bir paylaşım yaptı.

