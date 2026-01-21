Merkez Bankası Papara Faaliyet İzni İptalini Kaldırdı Mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını resmi olarak kaldırdı. Ankara 25. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası gelen bu hamle, Papara’nın tam kapasiteyle hizmetlerine devam etmesinin önünü açtı.
Türkiye'nin en popüler dijital ödeme platformlarından Papara, uzun süredir devam eden hukuki süreçte kritik bir dönemeçten geçti. 21 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu faaliyet izninin iptaline yönelik 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi kararını yürürlükten kaldırdı.
Bu karar, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin 9 Aralık 2025 tarihli ve E.2025/1722 sayılı "yürütmenin durdurulması" kararı doğrultusunda alındı.
Mahkeme, Papara'nın faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin işlemin hukuki geçerliliğini geçici olarak durdurmuştu. TCMB'nin bugünkü tebliğiyle iptal kararı resmen geçersiz kılınmış oldu.
Arka Plan: İptal Süreci Nasıl Başlamıştı?
Papara, Ekim 2025 sonunda yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları kapsamında kayyum atamasına maruz kalmış, sahibi Ahmed Faruk Karslı tutuklanmıştı. Bu gelişmeler üzerine TCMB, 6493 sayılı Kanun kapsamında Papara'nın elektronik para ihraç etme lisansını iptal etmişti.
Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de duyurulmuş ve milyonlarca kullanıcıyı endişelendirmişti. Papara, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada mahkeme lehine karar sonrası sistemlerini yeniden aktive ettiğini belirtmişti.
Önemli Not:
