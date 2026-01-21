Gazeteci Murat Yetkin Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Nerede Çalışıyor?

21 Ocak 2026 itibarıyla gündemde olan Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM çıkışında kendisine yönelik "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" ifadesiyle bir kez daha dikkat çekti.



Murat Yetkin Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?



Murat Yetkin, 29 Aralık 1959 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Bulgaristan Türkü bir aileden gelen Yetkin, şu anda 66 yaşında. Eğitim hayatını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.



Kariyeri ve Çalıştığı Yerler



Gazeteciliğe 1981 yılında, Bülent Ecevit'in askeri yönetim döneminde çıkardığı Arayış dergisinde başladı. Ardından uluslararası ve ulusal mecralarda yoğun bir kariyer yaptı:

BBC World Service, Deutsche Welle, AFP gibi uluslararası ajanslarda muhabirlik.

Turkish Daily News'ta dışişleri ve savunma editörlüğü.

Kanal D Ankara Haber Müdürlüğü.

Show TV Ankara Temsilciliği.

NTV Ankara Temsilciliği (NTV'nin kurucu kadrosunda yer aldı).

Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği.

2001-2016 arası Radikal gazetesi Ankara temsilcisi.

2011-2018 arası Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı (2018'de ayrıldı).

2018'den bu yana bağımsız haberciliğe yöneldi ve kendi platformu Yetkin Report'u kurdu. Site, Türkçe ve İngilizce olarak siyaset, ekonomi, dış politika üzerine haber-analiz ve yorum yayınlıyor.



Yetkin, aynı zamanda YouTube kanalında (Murat Yetkin) düzenli video analizler paylaşıyor.

