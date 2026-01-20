GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konut satışlarında tarihi rekor: Ruslar liderliği oynuyor

Konut satışlarında tarihi rekor: Ruslar liderliği oynuyor
Türkiye geneli 2025 yılına ait konut satış verileri Tüik tarafından açıklandı. Rakamlarda konut satışında artış gözlemlendi.

Siyasi olaylar ve ekonomik dalgalanmalarla geçen 2025 yılı konut satışına ilişkin veriler paylaşıldı. 

Rakamlarda tarihi rekor gözlemlendi. 

EN ÇOK İSTANBUL'DA EN AZ HAKKARİ'DE

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Yalnızca Aralık ayına bakıldığında ise 254 bin 777 konut satıldı. 

Kaynak: AA

