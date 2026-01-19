GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Konya’da bu ders SİA’dayız programı üniversiteleri sosyal inovasyonla buluşturuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından hayata geçirilen “Bu Ders SİA’dayız!” Mekân Destek Programı, üniversite öğrencileri ile akademisyenleri şehrin yenilik ekosistemiyle bir araya getiriyor. Program kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler, SİA Çözüm Alanı’nda gerçekleştiriliyor. İki yıl önce başlayan programda bugüne kadar toplam 2.563 öğrenci ve 90 ders SİA’da işlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'nın (SİA) "Bu Ders SİA'dayız!” Mekân Destek Programı, akademisyenlerin derslerini kampüs dışına taşımasına imkân sağlıyor.

"Bu Ders SİA'dayız!” programı, farklı fakülte ve bölümleri tek bir mekânda buluşturmasıyla dikkat çekiyor. Turizm, Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eğitim ve İlahiyat fakülteleri başta olmak üzere birçok farklı disiplinden ders, 2025'te yine SİA'nın yenilikçi ortamlarında işlendi. Böylece akademisyenler ve öğrenciler, sosyal inovasyon ekosisteminin aktif bir parçası hâline geldi.

KATILIMCI SAYISI HER YIL ARTIYOR

Programın 2024 yılı sezonunda, 21 farklı bölümden 808 katılımcı SİA Meram yerleşkesinde ağırlandı ve 33 farklı ders Çözüm Alanı'nda gerçekleştirildi. 2025 yılında ise program daha da büyüyerek 57 ders, 19 farklı bölüm ve 1.755 öğrenci ile hayata geçirildi. İki yıl içinde toplam 2.563 öğrenci ve 90 ders SİA'da işlenmiş oldu.

2026 SEZONU İÇİN BAŞVURULAR DEVAM EDECEK

Konya'daki üniversitelerde görev yapan akademisyenler, 2026 sezonunda da derslerini Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'nda gerçekleştirebilecek. SİA etkinlik alanlarını kullanmak isteyen akademisyen ve öğrencilerin 0 (332) 205 39 40 numaralı telefondan randevu oluşturmaları gerekiyor.

Üniversite öğrencileri ile akademisyenleri SİA'da buluşturan program sayesinde öğrenciler, SİA'nın yenilik odaklı mekânlarında sosyal inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik odaklı çalışmalarla tanışma fırsatı buluyor. Derslere katılan akademisyen ve öğrencilere, ajansın yürüttüğü inovasyon faaliyetleri hakkında da bilgilendirmeler yapılıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

