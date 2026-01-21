GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 8-16 yaş arası sporcular kortta buluştu!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da 8-16 yaş arası sporcular kortta buluştu!
Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Konya Tenis Turnuvası’nda, 8–16 yaş arası sporcular heyecan dolu maçlarla kıyasıya mücadele ediyor.

Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Konya Tenis Turnuvası” büyük bir heyecanla devam ediyor. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortunda gerçekleştirilen organizasyon, çekişmeli maçlara sahne oluyor.



8–16 yaş arası sporcuların mücadele ettiği turnuvada; kızlar ve erkekler kategorilerinde 8, 9, 10, 12, 14 ve 16 yaş gruplarında tekler müsabakaları oynanıyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sona erecek olan turnuvanın sonunda, dereceye giren sporcuları çeşitli ödüller bekliyor.



KILCA: MAÇLAR BÜYÜK BİR HEYECANA SAHNE OLUYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın genç sporcular için önemli bir deneyim alanı sunduğunu belirterek şunları söyledi:"Karatay'da çok güzel ve heyecanlı maçlar oynanıyor. Genç sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele bizleri son derece mutlu ediyor. Tenis branşında da iddialı bir altyapıya sahibiz ve sporun her alanında gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

