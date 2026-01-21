Trabzonspor’da Ayrılık: Danylo Sikan Anderlecht’e Transfer Oldu!
- Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor, Ukraynalı forvet Danylo Sikan’ın Belçika’nın Anderlecht kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transferini resmen duyurdu. 24 yaşındaki golcünün performansı tartışmalı olsa da, kulüp bu satışla kasasına önemli bir gelir koydu. Sikan, veda mesajında Trabzonspor ailesine teşekkür etti.
21 Ocak 2026 tarihinde Trabzonspor camiasını hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulüp, profesyonel futbolcusu Danylo Sikan'ın Anderlecht'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP bildiriminde açıkladı. Transferin detayları şöyle:
Anderlecht de resmi açıklamasında 24 yaşındaki Ukraynalı forvetle 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sikan, yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek.
Sikan'ın Trabzonspor Macerası
Geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sikan, bordo-mavili formayı 34 resmi maçta giydi. Bu süreçte 7 gol ve 3 asist üretti. Ancak beklenen patlamayı yapamayan golcü, taraftarlar arasında sıkça eleştirildi. Büyük umutlarla gelen yıldız, kısa sürede ayrılık yoluna gitti.
Trabzonspor'un resmi açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. Kulüp ayrıca Sikan'a teşekkür mesajı yayınladı: "Teşekkürler Danylo Sikan"
Sikan'dan Veda Mesajı
Oyuncu kendi sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaştı: "Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve özellikle her mücadelede bizi destekleyen tutkulu taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Şimdi yeni bir meydan okuma zamanı ama burada biriktirdiğimiz anıları her zaman kalbimde taşıyacağım. Tüm Trabzonspor ailesine bol şans! "
