Zelenski: Başkentin neredeyse yüzde 60’ı elektriksiz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son dönemlerde düzenlediği hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev’de yaklaşık 4 bin evde ısıtma olmadığını ve başkentin neredeyse yüzde 60’ının elektriksiz olduğunu bildirdi.
Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde yapılan Rus hava saldırıları nedeniyle ülkesinde yaşanan enerji sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Su, elektrik ve ısıtma sorunlarının giderilmesi için hükümet yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Zelenski, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını belirtti.
Kiev'deki çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Zelenski, şunları kaydetti:
"Bu sabah itibarıyla Kiev'de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz. Kentin yetkililerinden (belediye) gelen raporlara göre, ilgili ekipler yeterli ama zamana ihtiyaç var. Bu değerlendirmeye katılmıyorum, ek önlemlere, ek kaynaklara ihtiyaç var."
Zelenski, siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığından bilgi aldığını, sorunları çözmek için müttefik ülkelerle de görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”