Şampiyonlar Ligi’nde Kartlar Yeniden Karılıyor: İşte Şampiyonlar Ligi Puan Durumu!

İngiliz devi Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne adeta damgasını vurdu. Oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Topçular, 18 puanla zirvenin tek hakimi konumunda. Kalesinde sadece 1 gol gören Londra ekibi, hem savunma hem de hücum performansıyla rakiplerine korku salıyor.
Zirve Takibi Sürüyor
Liderin hemen arkasında ise Alman panzeri Bayern Münih yer alıyor. 15 puanla ikinci sırada bulunan Bayern'i; 13'er puanlı PSG, Manchester City ve Atalanta takip ediyor. Özellikle Atalanta'nın istikrarlı yükselişi, Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Galatasaray Kaçıncı Sırada?
Temsilcimiz Galatasaray, geride kalan 6 maç sonunda topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte şu istatistikleri sergiledi:
Galibiyet: 3
Mağlubiyet: 3
Averaj: 0 (8 gol attı, 8 gol yedi)
Galatasaray, mevcut konumuyla play-off hattında kalmaya devam ederek bir üst tur umutlarını koruyor.
Play-Off Hattında Büyük Çekişme
Puan tablosunda orta sıralar adeta alev almış durumda. Real Madrid, Atletico Madrid ve Liverpool gibi devler 12'şer puanla ilk 8 mücadelesini sürdürürken; Barcelona ve Chelsea 10 puanda kalarak üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Alt sıralarda ise Napoli, Kopenhag ve Benfica gibi ekiplerin play-off potasına girmek için kalan maçlarda hata yapmaması gerekiyor.
Şampiyonlar Ligi Puan Tablosunda İlk 10 Sıra:
Arsenal: 18 Puan
Bayern Münih: 15 Puan
PSG: 13 Puan
Manchester City: 13 Puan
Atalanta: 13 Puan
Inter: 12 Puan
Real Madrid: 12 Puan
Atletico Madrid: 12 Puan
Liverpool: 12 Puan
Borussia Dortmund: 11 Puan
Kaynak: Haber Merkezi