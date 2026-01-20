GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Şampiyonlar Ligi’nde Kartlar Yeniden Karılıyor: İşte Şampiyonlar Ligi Puan Durumu!

Şampiyonlar Ligi’nde Kartlar Yeniden Karılıyor: İşte Şampiyonlar Ligi Puan Durumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan fırtınası tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Yeni formatıyla futbolseverleri ekrana kilitleyen Devler Ligi’nde 6. hafta maçları geride kalırken, zirve yarışı ve temsilcimiz Galatasaray’ın durumu netleşmeye başladı. İşte Arsenal’ın damga vurduğu tablodaki son detaylar!

İngiliz devi Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne adeta damgasını vurdu. Oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Topçular, 18 puanla zirvenin tek hakimi konumunda. Kalesinde sadece 1 gol gören Londra ekibi, hem savunma hem de hücum performansıyla rakiplerine korku salıyor.

Zirve Takibi Sürüyor

Liderin hemen arkasında ise Alman panzeri Bayern Münih yer alıyor. 15 puanla ikinci sırada bulunan Bayern'i; 13'er puanlı PSG, Manchester City ve Atalanta takip ediyor. Özellikle Atalanta'nın istikrarlı yükselişi, Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Galatasaray Kaçıncı Sırada?

Temsilcimiz Galatasaray, geride kalan 6 maç sonunda topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte şu istatistikleri sergiledi:

Galibiyet: 3

Mağlubiyet: 3

Averaj: 0 (8 gol attı, 8 gol yedi)

Galatasaray, mevcut konumuyla play-off hattında kalmaya devam ederek bir üst tur umutlarını koruyor.

Play-Off Hattında Büyük Çekişme

Puan tablosunda orta sıralar adeta alev almış durumda. Real Madrid, Atletico Madrid ve Liverpool gibi devler 12'şer puanla ilk 8 mücadelesini sürdürürken; Barcelona ve Chelsea 10 puanda kalarak üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Alt sıralarda ise Napoli, Kopenhag ve Benfica gibi ekiplerin play-off potasına girmek için kalan maçlarda hata yapmaması gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi Puan Tablosunda İlk 10 Sıra:
Arsenal: 18 Puan

Bayern Münih: 15 Puan

PSG: 13 Puan

Manchester City: 13 Puan

Atalanta: 13 Puan

Inter: 12 Puan

Real Madrid: 12 Puan

Atletico Madrid: 12 Puan

Liverpool: 12 Puan

Borussia Dortmund: 11 Puan

