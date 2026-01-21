SOBEP dünyanın en büyük eğitim teknoloji fuarı BETT 2026’da tanıtıldı!

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nın Türkiye’de otizm alanında hazırlanan ilk online eğitim müfredatı olan SOBE Eğitim Platformu (SOBEP), 21–23 Ocak 2026 tarihlerinde İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojisi fuarı BETT 2026’da tanıtıldı.

Fuarda ziyaretçilerle buluşan platform, özel eğitim uzmanları, akademisyenler ve yazılım mühendislerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. SOBEP'te 2 binden fazla eğitim programı, 18 farklı öğretim yöntemi ve 70 modül yer alıyor. Platform, vakıf ile iş birliği yapan yurt içi ve yurt dışındaki 22 özel eğitim kurumunda yaklaşık 2.260 öğrenci tarafından kullanılıyor ve 4 dile çevrilebiliyor.



SOBEP, otizmli bireylerin eğitiminde bireyselleştirmenin önemine odaklanıyor. Eğitim öncesinde öğrenciler değerlendirilerek aile ile birlikte bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlanıyor. Ders sırasında performans verileri anlık olarak sisteme giriliyor ve grafiklerle raporlanarak hem eğitmenler hem de aileler tarafından takip edilebiliyor. Veliler, cep telefonu, tablet veya bilgisayardan devamsızlık, program ekleme ve düzenleme, ilerleme raporları ve arşivleme gibi süreçleri yönetebiliyor.









Platforma yapay zekâ desteği



Platforma entegre edilen yapay zekâ özelliği sayesinde, eğitmenler tarafından girilen öğrenci verileri anlık analiz ediliyor ve çocuğa özel bireyselleştirilmiş eğitim planları otomatik olarak oluşturuluyor. Bu sistem, öğrencinin gelişim düzeyi, ihtiyaçları ve öğrenme hızını dikkate alarak en uygun hedef ve öğretim yöntemlerini öneriyor. Ayrıca yapay zekâ, süreç boyunca toplanan verileri değerlendirerek eğitim planlarını güncelleyebiliyor ve ilerlemeyi destekleyici rehberlik sunabiliyor.



SOBE Vakfı, platformda rehberlik ve psikolojik danışmanlık testleri için de özel alanlar tasarlıyor. Pilot uygulamaların ardından standardize gelişim testlerinin sistem üzerinden alınması ve raporlanması hedefleniyor. Böylece öğrencilerin gelişimi, ders performansları ile birlikte test sonuçları üzerinden de izlenebilecek.



"Otizmli bireylerin eğitiminde standartlar yükseltiliyor”



SOBEP, hızlı kullanım, kolay erişim ve veri şeffaflığı ile hem eğitmen hem de aile için zaman tasarrufu sağlıyor. Platform verileri, istenirse çocukların hekimleri ve kurum dışı eğitim uzmanlarıyla da paylaşılabiliyor. Kurum yöneticileri ise öğretmen performansını takip edebiliyor, görevlendirme ve geri bildirim süreçlerini dijital ortamda yönetebiliyor. Böylece eğitim kurumlarının dijitalleşmesine katkı sağlanırken, otizmli bireylerin eğitiminde standartlar yükseltiliyor ve öğretmen, aile ile kurum aynı sistemde buluşuyor.









"Yerli Eğitim Teknolojimizi Dünyaya Tanıtıyoruz”



SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE Vakfı'nın geliştirdiği yerli eğitim teknolojisini Londra'daki BETT Fuarı'nda tanıttığını belirterek,



"Dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarlarından biri olan BETT 2026 kapsamında, Londra'da tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği SOBEP sistemini tanıtıyor. Otizmli ve özel gereksinimli çocukların eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilen SOBEP; 2 binin üzerinde hedef davranış, ayrıntılı grafiksel veri takibi ve kanıta dayalı öğretim altyapısı ile dikkat çekiyor. Sistem hâlihazırda 3 farklı ülkede aktif olarak kullanılıyor” dedi.



"SOBEP; yerli bir eğitim teknolojisi olarak farklı ülkelere ihraç ediliyor”



SOBEP'in yapay zekâ destekli yapısıyla öğretmenlerin ve ailelerin eğitim sürecini planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir yardımcı rol üstlendiğini vurgulayan SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Dr. Z. Alperen Sağdıç, "Platform, öğrencilerin bireysel performanslarını analiz ederek öğretim hedeflerinin belirlenmesine ve ilerlemenin anlık olarak takip edilmesine olanak sağlıyor. Türkiye'de alanında tek, dünyada ise sayılı örneklerden biri olan SOBEP; yerli bir eğitim teknolojisi olarak farklı ülkelere ihraç ediliyor. SOBE Vakfı, BETT 2026 aracılığıyla bu yenilikçi ve bilimsel temelli sistemi uluslararası eğitim teknolojileri ekosistemiyle buluşturmayı hedefliyor” diye konuştu.