Temu Türkiye Ofisine Baskın: Rekabet Kurumu Ekipleri Bilgisayarlara El Koydu!

Çin merkezli e-ticaret devi Temu’nun İstanbul’daki Türkiye ofisine sabah saatlerinde Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlendi. Şirket sözcüsü, operasyon sırasında bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğunu doğruladı; “Türk makamlarıyla tam iş birliği yapacağız“ açıklaması geldi.

21 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen gelişmeyle, dünyanın en hızlı büyüyen alışveriş platformlarından Temu'nun Türkiye ofisine operasyon düzenlendi.



Rekabet Kurumu ekipleri erken saatlerde ofise baskın yaptı ve soruşturma kapsamında masaüstü bilgisayarlar ile laptoplara el konuldu.



Temu sözcüsü, baskını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Türk yetkililerle tam bir iş birliği içinde hareket edeceğiz." Rekabet Kurumu'ndan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi; soruşturmanın kapsamı, iddialar (haksız rekabet, fiyat politikaları veya devlet sübvansiyonları gibi).



Bu baskın, Temu'nun Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik incelemelerin ardından geldi.



Temu ve Türkiye'deki Son Dönem Gelişmeler



Temu, ultra düşük fiyatlı ürünleriyle (giyim, elektronik, aksesuar) Türkiye'de hızla popüler olmuş, ancak yerel satıcılar ve tüketiciler arasında tartışma yaratmıştı. Özellikle aynı ürünlerin Temu'da 146 TL'ye satılırken Türkiye'de 1.500 TL civarına çıkması, "açgözlülük" ve "gümrük bahanesiyle dolandırıcılık" eleştirilerini beraberinde getirmişti.



Ocak 2026 başında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Euro gümrük muafiyeti tamamen kaldırılmıştı. 6 Şubat 2026'dan itibaren yurt dışı siparişlerde (Temu, AliExpress, Shein gibi) AB dışı ürünler için %60'a varan tek ve maktu vergi uygulanmaya başlanacak

